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مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد قرية زيتا جماعين

24 مارس 2022 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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أحرق مستوطنون، اليوم الخميس، أجزاء من مسجد قرية زيتا جماعين، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي زيد رمضان، بأن مستوطنين تسللوا إلى القرية، وألقوا مادة سريعة الاشتعال على مدخل مسجد "عباد الرحمن"، ما أدى لحدوث أضرار في سجاده.

وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب على جدران أحد المنازل القريبة من المسجد.

بدوره، حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المساجد في المنطقة الممتدة من شمال رام الله إلى جنوب نابلس، مؤكدا أن المستوطنين صعدت من هجماتها منذ مطلع العام على المواطنين وممتلكاتهم.

يذكر أن المستوطنين هاجموا يوم أمس مسجدا وعيادة صحية وأعطبوا إطارات 21 مركبة وقاموا بتكسيرها في قرية مخماس شمال شرق القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #احراق مساجد #قرية زيتا

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