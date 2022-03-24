السفير العمادي يعلن تجديد المنحة القطرية بغزة

أكد السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مساء اليوم الخميس اعتماد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة بمبلغ 360 مليون دولار.

وقال السفير العمادي: "تم اعتماد المنحة القطرية بمبلغ 360 مليون دولار لقطاع غزة والتي تشمل وقود محطة توليد الكهرباء، ومبلغ الـ100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهريا، وأشياء أخرى".

وفيما يتعلق بتصاريح العمال، كشف السفير العمادي عن اتفاق تم مع الجانب الإسرائيلي قبل 6 شهور، بمنح قطاع غزة 30 ألف تصريح عمل.

وأضاف: "عدد عمال غزة سوف يرتفع تدريجيا ولكن هناك مشكلة تتعلق بالقدرة الاستيعابية لحاجز بيت حانون "ايرز".

وحول مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة، أوضح السفير العمادي ان هناك موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلي، في وقت تعمل فيه شركة توليد الكهرباء وسلطة الطاقة على إنهاء الإجراءات الأخرى المتعلقة بذلك.

المصدر / سوا