الاحتلال يصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية بالقدس

صادقت ما تسمى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء بمدينة القدس المحتلة اليوم الخميس، على بناء 1200 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني "كريات يوفال".

وقالت بلدية الاحتلال في القدس إن "المشروع يقضي بهدم 5 بنايات قديمة كل منها مكون من 8 طوابق، وبناء 1200 وحدة استيطانية في قلب المدينة".

وتبلغ مساحة المشروع 30 ألف متر مربع، وسيضم كنيسًا يهوديًا ومدرسة و11 روضة أطفال ومبانٍ أخرى.

يذكر أن المستوطنين قاموا اليوم الخميس، بعمليات تخريب لإطارات 20 مركبة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتحديدا في شارع "رقم 1"، الذي يفصل الحي عن أحياء المستوطنين.

وضمن الاعتداءات المتواصلة، اقتحم مستوطنون صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين