تأجيل حسم الهبوط بدوري الدرجة الثانية

غزة/ وائل الحلبي:

أحيا المصدر أمله في البقاء بدوري الدرجة الثانية بفوزه المثير على القادسية في ختام مباريات الجولة الرابعة عشر من البطولة، ليتأجل تحديد هوية الهابطين للدرجة الثالثة للجولة الأخيرة على الرغم من خسارة المشتل أمام خدمات دير البلح، وخرج الاستقلال من دائرة الهبوط بفوزه الصعب على اليرموك، وفاز جماعي رفح على الوفاق وخرج هو الأخر من الحسابات بضمان البقاء.

المصدر زاد من آماله في البقاء بعدما تمكن من الفوز على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين، ليرفع المصدر رصيده إلى 9 نقاط لكنه بقي في المركز السادس عشر والأخير، وتجمد رصيد القادسية بهذه النتيجة عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر يحتاج لتحقيق الفوز في الجولة القادمة والأخيرة أمام بيت لاهيا بشرط أن يخسر الوفاق والمشتل في نفس الجولة، من أجل أن يبقى المصدر في الدرجة الثانية.

سجل أهداف المصدر كلاً من محمد العديني هدفين (60 و88) وعبد الرحمن جربوع (61)، وسجل هدف القادسية الوحيد أحمد الصرفندي (74).

وفي المباراة الثانية زادت متاعب المشتل بخسارته من خدمات دير البلح بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون، ليصبح المشتل في موقف صعب للغاية في الجولة الأخيرة التي يحتاج فيها للفوز وخسارة فريقي اليرموك والوفاق من أجل البقاء.

خدمات دير البلح رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 19 نقطة في المركز السابع، وبقي المشتل في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

هدف الفوز الوحيد لخدمات دير البلح سجله اللاعب بلال حمد في الدقيقة (41).

بدوره خرج الاستقلال من حسابات الهبوط المعقدة بعد فوزه الكبير على اليرموك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس، ليرفع الاستقلال رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد اليرموك عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج للفوز في مباراته الأخيرة للهرب من مقصلة الهبوط دون النظر لنتائج منافسيه.

أهداف الاستقلال تناوب على تسجيلها محمد الهمص (15) وعاهد البهداري هدفين (50 و77) وعبد الله أبو تيلخ (73)، وسجل لليرموك علاء سلامة (80) وأيمن أبو شملة (90).

وفاز جماعي رفح على الوفاق بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة، ليتقدم الجماعي للمركز الثامن بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن متفوقاً بفارق الأهداف عن الصلاح، وتوقف رصيد الوفاق عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر ويحتاج للفوز في الجولة الأخيرة لضمان البقاء دون النظر لنتيجة مباراتي المشتل والمصدر.

وسجل للجماعي هدف الفوز صلاح أبو طه في الدقيقة (14).