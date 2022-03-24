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باكورة فعاليات ملتقى حكام كرة القدم

حُكام الزمن الجميل يحظون بتكريم خاص

24 مارس 2022 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

نظم ملتقى حكام كرة القدم في فلسطين حفلاً كبيراً أمس، كرم خلاله كوكبة من حكام الزمن الجميل، وذلك في القاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بغزة، بحضور عدد كبير من الشخصيات الوطنية والرياضية، أبرزهم الدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والدكتور سعيد الغرة عميد شئون الطلبة بالجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الأغا وزير الزراعة الأسبق، ووليد أيوب رئيس المجلس الأولمبي الفلسطيني وعلي أبو حسنين رئيس مندى الرياضيين،, وعدد كبير من الحضور.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات المميزة والشيقة، بالإضافة لإلقاء عدة كلمات، ومن ثم تلاها فقرة التكريم والتي شملت المؤسسات الإعلامية.

وافتتح الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، ومن ثم عزف السلام الوطني الفلسطيني، وعقبه كلمة رئيس الملتقى المحاضر العربي والآسيوي عبد الرؤوف السدودي، والتي تحدث خلالها عن أهداف الملتقى، والأنشطة التي قام بها خلال الفترة السابقة.

وأكد السدودي على دعم الملتقى لاتحاد كرة القدم وجميع قراراته، والهدف الذي أنشأ لأجله الملتقى هو الوقوف بجانب الحكام ومساندتهم، للارتقاء بمنظومة التحكيم، وكذلك الاهتمام بالحكام السابقين.

وشهد الحفل فاصل للدبكة الشعبية، ومن ثم كلمة الدكتور الغرة، والتي أكدت خلالها على استعداد الجامعة للتعاون مع المؤسسات الرياضية، لأن الرياضة من ذات اهتمامها، ولم تتردد لحظة في التعاون مع الملتقى في تنظيم هذا الحفل.

وقام الفنان كاظم الغف بعمل "استكش" مسرحي، لخص خلاله الواقع الرياضي الصعب الذي نعيشه، من خلال الشغب الجماهيري وغياب الروح الرياضية.

وفي نهاية الحفل، كرم الملتقى "45" حكماً ممن أداروا المباريات خلال حقبة الستينات والسبعينات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك "20" مؤسسة إعلامية عاملة، من بينها صحيفة فلسطين.

وجاءت قائمة المكرمين على النحو التالي:

عوني أبو لبدة

محمد البوجي

زكي جودة

زهير عدوان

محمد بسيسو

محمد أبو حطب

صبحي عوض

علي حمش

المرحوم ياسين بهلول

عبد الله معمر

أحمد أبو الخير

حسن أبو شمالة

عزات جمعة

عبد الرؤوف السدودي

محمد غياضة

محمد أبو عمشة

زكريا مهدي

فتحي أبو العلا

محمد قشطة

أحمد عثمان

إسماعيل مطر

علي المغربي

محمد أبو حصيرة

محمد أبو صقر

محمد نصير

يوسف جمعة

أحمد حسان

ريمون زبانة

وعيسي كرسوع

علي القوقا

نادي خوري

أحمد الناجي

رشاد الهندي

حسني يونس

عبدالله الخطيب

ياسر صباح

كمال الناجي

عبد الناصر الشريف

نبيل الهريمي

عبد الرؤوف أبو سنينة

حسان فارس

بدر مكي

فايز نصار

فارس خليل

محمد الحاج

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#حكام كرة القدم

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