هنية يشيد بمشروع تجمع المؤسسات الخيرية لدعم الزواج للشباب

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، بالمشروع الذي قدمه تجمع المؤسسات الخيرية في فلسطين، لدعم الزواج للشباب من الفئة العمرية 34 فما فوق خلال العام 2020-2021.

وأبدى هنية سعادته بنجاح المشروع وتقديم المساعدة للشباب الغير قادر على تلبية المتطلبات المادية للزواج، موجها التحية لكافة الطواقم التي عملت في المشروع وساهمت في تأسيس أسر جديدة وخدمت المجتمع من خلال دورها الاجتماعي والإنساني النبيل.

وأشار هنية إلى أن المشروع كان له أثر طيب لدى المجتمع والفئة المستفيدة، وساهم في خدمة الفئة الأكثر احتياجا للزواج، وطالب بضرورة مواصلة الجهد من أجل تنفيذ مشاريع مماثلة خلال المستقبل القريب.

يذكر أن تجمع المؤسسات الخيرية قدم ما يقارب (4.400.000) دولار، ساهمت في زواج (1100) شاب بواقع (4000) دولار، من الفئة العمرية 34 عاما فما فوق.

المصدر / فلسطين أون لاين