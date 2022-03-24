الحصان الأسود.. اتحاد بيت حانون يُخطط لمرحلة الفوز بلقب الدوري

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يبدو أن فريق اتحاد بيت حانون، لا يعتزم فقط أن يكون "الحصان الأسود" لبطولة الدوري الممتاز موسم الحالي 2021-2022، بل يُفكر في أكثر من ذلك بكثير بقيادة مدربه محمد العماوي، خصوصاً في ظل المستويات الرائعة التي قدمها الفريق حتى الآن.

ويُثبت فريق اتحاد بيت حانون موسم بعد آخر أنه سيكون منافس قوي على الألقاب، في ظل ثبات الأداء وتُحسن النتائج من جولة لأخرى، وبات فريق يهابه جميع فرق الدوري.

كيف أصبح الاتحاد حصاناً ؟

أسباب عديدة أدت لوصول الفريق لهذه المرحلة، لعل أبرزها الاستقرار الفني والإداري والمالي، الذي يُمر به النادي، والمتابعة الحثيثة من قبل مجلس الإدارة، والملعب البيتي والقاعدة الجماهيرية التي يمتلكها.

ويقول رئيس النادي شادي شبات، أن النادي يضع خطة سنوية وأهداف يتطلع لتحقيقها، كما أنه يتعلم من الأخطاء التي يقع بها، ويُطور من الأشياء الإيجابية، كما أنه لا يضع لاعبيه تحت الضغط ويُطالبهم بما هو أعلى من قدراتهم.

وأضاف شبات، اللاعبين الذين يتم اختيارهم أصحاب مواصفات معينة، يمتازون بالروح القتالية، ويتطلعون لإبراز مهارتهم أكثر من الاستعراض، وهو ما ساعد الفريق على الظهور بشكل مميز.

لقب الدوري هدف مستقبلي

من جهته، قال مدرب الفريق محمد العيماوي ، أن فريقه بات يتطلع للمنافسة على لقب الدوري الممتاز، أو الحصول على الوصيف، على أقل تقدير.

وأكد العماوي الذي يقود الفريق للموسم الخامس على التوالي، أن فريقه لديه الإمكانيات التي تساعده للمنافسة على اللقب، وأن الفروقات مع الأندية المنافسة ليس كبيرة، ومن الممكن أن يحقق حلمه.

وأضاف العماوي، أن فريقه باتت تخشاه جميع الفرق، ويقدم مستويات كبيرة، ونتائجه دليل على ذلك، وسيواصل مسعاه لتحقيق حلم مدينته.

يذكر أن فريق بيت حانون يحتل المركز الرابع حالياً برصيد ٢3 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الشجاعية صاحب المركز الأول، حيث حقق الفرق 5 انتصارات، و 8 تعادلات، ولم يخسر سوى في مباراة واحدة فقط أمام خدمات رفح.