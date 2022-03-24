المجلس الأعلى للرياضة ينظم بطولة الياسين الرمضانية

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، أن بطولة الشهيد الشيخ أحمد ياسين لكرة القدم، ستقام في شهر رمضان المبارك وخلال فترة توقف الدوري، تزامنا مع الذكرى الـ(١٨) لاستشهاد الشيخ الياسين تكريما لما قدمه الشيخ الشهيد من تضحيات أنارت الطريق للأجيال الفلسطينية في مقاومة الاحتلال.

وأوضح هنية أن البطولة ستقام برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومساهمة من المركز الثقافي الماليزي، وبإشراف وتنظيم اتحاد كرة القدم، وبمشاركة أندية الدرجتين الممتازة والأولى.

وأضاف أن المجلس الأعلى سيخصص جائزة لبطل البطولة بقيمة (2000) دولار، والوصيف (1000) دولار، على أن يتم تحديد نظام البطولة وموعد القرعة والمباريات من خلال لجنة مشتركة من لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى تضم كل من" عماد التتري، عبد الحميد مهنا، محمد أبو عيطة، محمود مسعود".

مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة إعلامية للبطولة لمتابعة كافة تفاصيل المباريات بشكل يومي، ونوه إلى أن البطولة ستكون فرصة للأندية واللاعبين للحفاظ على لياقة وجاهزية الفرق في أجواء رمضانية تعزز الروح الرياضية والمحبة بين اللاعبين.

المصدر / فلسطين أون لاين