غزة/ جمال غيث:

اشتكى أحد عناصر حركة فتح سرقة قيادة إقليم شمال قطاع غزة في الحركة مساعدته المالية التي وجهتها له الحركة في رام الله، ووصول رسالة عبر هاتفه تفيد باستلامه المبلغ.

وأوضح بشير عبد ربه أن رسالة وصلت إلى هاتفه تدعوه للتوجه إلى مكتب حركة فتح، وتحديدًا إلى منزل أمين سر الحركة في شمال القطاع حاتم أبو الحصين، لاستلام مساعدة مالية بقيمة 200 دولار.

وأشار عبد ربه في تصريح لصحيفة "فلسطين" إلى أن الرسالة التي وصلت إليه دعته للالتزام بالموعد المحدد وهو الساعة الثالثة مساء، مضيفًا "بعدما وصلتني الرسالة ذهبت لاستلام المبلغ من المكان المحدد، فأبلغني الموجودون هناك بعدم وجود أي مبلغ لاستلامه".

وتابع "وأنا في المكان نفسه وصلتني رسالة شكر لاستلام مبلغ الـ200 دولار، كمساعدة نقدية من حركة فتح إقليم الشمال"، مؤكدًا أنه لم يستلم شيئًا.

ودعا أمين سر الحركة في الشمال إلى إرجاع حقه ومحاسبة من سرقه، مشيرا إلى أن العديد من نشطاء حركة فتح وصلتهم الرسالة ذاتها دون استلام أي مبالغ.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة اشتية أعلنت السبت الماضي مساهمتها في توفير منحة مالية للكادر غير المفرغ من أبناء حركة فتح في قطاع غزة، في الوقت الذي لم يتلقَّ منتفعو الشؤون الاجتماعية في القطاع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من 14 شهرًا على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين