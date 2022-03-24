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مستوطنون يُعطبون إطارات أكثر من 20 مركبة في الشيخ جراح

24 مارس 2022 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعطب مستوطنون، اليوم الخميس، إطارات أكثر من 20 مركبة في حيّ الشيخ جراح، بمدينة القدس المحتلة.

ومنذ 1967 أقام الاحتلال الإسرائيلي 196 مستوطنة تشمل مستوطنات القدس المحتلة إلى جانب نحو 100 بؤرة استيطانية عشوائية، ويسكن تلك المستوطنات نحو 750 ألفَ مستوطنٍ على مساحة تُقدّر بـ196كم مربع، بحسب مراقبين.

ووافق مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بأغلبيةٍ ساحقةٍ على قرارٍ يُطالب (إسرائيل) بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، لكنها لم تكترث به لاسيّما في ظلّ انحياز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #الشيخ جراح #انتهاكات الاستيطان

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