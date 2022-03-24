"التموين" بغزة تتحفّظ على 27 طُنًّا من "الإسمنت"

تحفَّظت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة بالاشتراك مع مُفتّشي وزارة الاقتصاد الوطني على 27 طُنًّا من "الإسمنت" لارتفاع أسعارها، وذلك خلال جولة ميدانية وتفتيشية مشتركة على مخازن بيع السلع التموينية، ومواد البناء في محافظات قطاع غزة.

وذكرت مباحث التموين أنها تحفّظت على الكمية المضبوطة من "الإسمنت" بعد رفع أسعارها من قبل اثنين من التُجار في محافظتي "رفح والشمال".

وأشارت إلى أنها أحالت ملفات التاجِرَيْن المُخالفَين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

والجدير بالذكر؛ أنّ دائرة مباحث التموين بالمباحث العامة تُكثّف من جولاتها الرقابية والتفتيشية بالاشتراك مع مُفتّشي وزارة الاقتصاد الوطني على المحال والمخازن التجارية لمتابعة أسعار السلع والمواد التموينية بهدف ضبطها ومحاسبة التجار المُخالفين وفقَ الأصول القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين