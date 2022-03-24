أبو ستة: منع الأونروا توزيع خارطة فلسطين بالمدارس مخالقة قانونية ووطنية

أكد المُؤرّخ الفلسطنيي البارز سلمان أبو ستة أنّ رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" توزيع خرائط فلسطين في مدارسها بسبب تعلميات من رئاسة الوكالة مُخالفةً قانونية ووطنية وأخلاقية.

وأوضح أنّ سبب رفض الأونروا هو خضوعها للتهديدات والإرهاب الذي يُمارسه المانحون من الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي بقطع المساعدات إذا تمّ تدريس الطلبة ما يتعلق بوطنهم فلسطين.

ووجّه أبو ستة رسالة الى الرئيس العام ورؤساء اتحاد العاملين في الأونروا في قطاعات المعلمين والخدمات الإدارية والعمال في جميع أقاليم "الأونروا" الخمسة، مُطالبًا تقديم عريضة احتجاج مُوقّعة من رؤساء وأعضاء الاتحاد مُوجّهة إلى فيليب لازارينى المُفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الرّافض لإدخال خريطة فلسطين إلى مدارس الأونروا ومنع النشاطات المدرسية حولها.

وأشار في رسالته بأنّ هيئة أرض فلسطين نظّمت مسابقة "هذه قريتى" من سبتمبر 2021 إلى يناير 2022 بين طلاب الثانوية في قطاع غزة في مدارس الحكومة والوكالة.

ورفضت الوكالة إعلام الطلاب بالمسابقة لذلك اضطرت الهيئة توزيع الإعلان الخاص بالمسابقة أمام المدارس، لافتًا إلى اشتراك 1800 طالب فيها.

واختار المُحكّمون (وهم أساتذة جامعة) الفائزين الخمسة بجوائز مالية وذلك في 17 فبراير 2022 ولم يحضر مُمثّلو الوكالة هذا الاحتفال.

وتابع أبو ستة: "وقد طبعنا خرائط فلسطين لتوزيعها على 500 مدرسة في قطاع غزة، وتعاونت معنا وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على مدارسها، ولكنّ الوكالة رفضت استلام الخرائط بسبب تعليماتٍ من رئاسة الوكالة".

المصدر / فلسطين أون لاين