"ياسين الدولية" تحصل على عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أعلنت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، منحها عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، موضحة أن هذه العضوية ستكون ساحة جديدة لخدمة القضايا الإنسانية والوطنية التي كان ينادي بها الشيخ الشهيد أحمد ياسين.

وأشارت المؤسسة على لسان رئيس مجلس إدارتها الاستاذ ناصر برهوم إلى أنها تقدمت قبل أشهر بطلب الحصول على العضوية وذلك لتوسيع عمل المؤسسة وتحقيق العدالة وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان.

وقد منح الاتحاد عضويته للمؤسسة من عبر كتاب مُوقع من أمينه العالم الدكتور علي محي الدين القرة داغي.

وجاء في الكتاب: "بناءً على طلبكم لنيل عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فإنه يسعدنا إفادتكم بقبولكم عضواً في الاتحاد، وذلك لما لمؤسستكم من أهداف نبيلة والأعمال الجليلة التي تقومون بها.

يذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو مؤسسة إسلامية تجمع علماء المسلمين من مختلف دول العالم تأسس عام 2004.

المصدر / فلسطين أون لاين