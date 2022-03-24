فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الليلة

"ياسين الدولية" تحصل على عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

صاحب الرد الأول على استشهاد "شحادة".. القائد مازن فقها في الذكرى الخامسة لاستشهاده

المرور بغزة: 10 إصابات بـ 12 حوادث سير خلال 24 ساعة

هيئة: إضراب الحركة الأسيرة المقرر غدًا ما زال قائمًا

الاحتلال يعتقل فلسطينيا على حاجز بيت حانون

الواقع والشرط اللازم لانتفاضة أوسع!

انتخا...بات

قانون المواطنة العنصري استمرار لعنصرية الكيان

اتحاد الموظفين: توصَّلنا إلى اتفاق مع "أونروا" لإعادة 13 مفصولًا وتوظيف 750 معلمًا

إعلان تيك توك داخلي

حزب الله: نبارك عملية بئر السبع ونعدّها تعبيرًا حقيقيًّا عن روح المقاومة الفلسطينية

24 مارس 2022 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
...

أعلن حزب الله اللبناني، مباركته عملية بئر السبع البطولية التي جرت أول أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين، عادًّا ما حصل تعبيرًا حقيقيًّا عن روح الجهاد والمقاومة المتأصّلة لدى الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال.

وقال في بيانٍ مُقتضب، مساء أمس الأربعاء: "نبارك للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة هذه العملية ونعتقد أنّ المقاومة بأشكالها كافّة هي الطريق الوحيد للنصر والتحرير".

وكان الفلسطيني محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب جنوب فلسطين، نفّذ يوم الثلاثاء الماضي، عملية دهسٍ وطعنٍ في مدينة بئر السبع، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وجرح اثنين آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حزب الله #المقاومة الفلسطينية #عملية بئر السبع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة