حزب الله ببارك عملية بئر السبع ويعدّها تعبيرًا حقيقيًّا عن روح المقاومة

بارك حزب الله اللبناني، عملية بئر السبع البطولية التي جرت أول أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين، عادًّا ما حصل تعبيرًا حقيقيًّا عن روح الجهاد والمقاومة المتأصّلة لدى الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال.

وقال في بيانٍ مُقتضب، مساء الأربعاء: "نبارك للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة هذه العملية ونعتقد أنّ المقاومة بأشكالها كافّة هي الطريق الوحيد للنصر والتحرير".

وكان الشهيد محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب جنوب فلسطين، نفّذ يوم الثلاثاء الماضي، عملية دهسٍ وطعنٍ في مدينة بئر السبع، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وجرح اثنين آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين