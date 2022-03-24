الاحتلال يعتقل فلسطينيا على حاجز بيت حانون

أبلغ الاحتلال الإسرائيلي، إدارة الارتباط الفلسطيني، اليوم الخميس، باعتقاله مواطنًا فلسطينيًا على حاجز بيت حانون "إيرز" شمالي قطاع غزة، الأحد الماضي.



وأفادت وكالة "قدس برس" المحلية، بأن "المعتقل يدعى إبراهيم فتحي أبو حصيرة (36 عاما) من مدينة غزة، وأن هذه ثاني حالة اعتقال على حاجز بيت حانون منذ مطلع العام الجاري"، مشيرا إلى أن العام الماضي سجل اعتقال ستة فلسطينيين من القطاع على المنفذ.



وتفرض سلطات الاحتلال حصارا على قطاع غزة منذ 16 عاما، وتمنع المرور عبر معابرها إلا بموافقة من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي (الشاباك).

المصدر / فلسطين أون لاين