فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الليلة

"ياسين الدولية" تحصل على عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

صاحب الرد الأول على استشهاد "شحادة".. القائد مازن فقها في الذكرى الخامسة لاستشهاده

المرور بغزة: 10 إصابات بـ 12 حوادث سير خلال 24 ساعة

هيئة: إضراب الحركة الأسيرة المقرر غدًا ما زال قائمًا

الاحتلال يعتقل فلسطينيا على حاجز بيت حانون

الواقع والشرط اللازم لانتفاضة أوسع!

انتخا...بات

قانون المواطنة العنصري استمرار لعنصرية الكيان

اتحاد الموظفين: توصَّلنا إلى اتفاق مع "أونروا" لإعادة 13 مفصولًا وتوظيف 750 معلمًا

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يعتقل فلسطينيا على حاجز بيت حانون

24 مارس 2022 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
...
حاجز بيت حانون- إيرز (أرشيف)

أبلغ الاحتلال الإسرائيلي، إدارة الارتباط الفلسطيني، اليوم الخميس، باعتقاله مواطنًا فلسطينيًا على حاجز بيت حانون "إيرز" شمالي قطاع غزة، الأحد الماضي.

وأفادت وكالة "قدس برس" المحلية، بأن "المعتقل يدعى إبراهيم فتحي أبو حصيرة (36 عاما) من مدينة غزة، وأن هذه ثاني حالة اعتقال على حاجز بيت حانون منذ مطلع العام الجاري"، مشيرا إلى أن العام الماضي سجل اعتقال ستة فلسطينيين من القطاع على المنفذ.

وتفرض سلطات الاحتلال حصارا على قطاع غزة منذ 16 عاما، وتمنع المرور عبر معابرها إلا بموافقة من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي (الشاباك).

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#قوات الاحتلال #اعتقال فلسطيني #حاجز إيرز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة