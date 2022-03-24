"عسل".. سلسلة لتوعية اليافعين بالتعاملات المالية

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

لجأت هدى إلى إعادة تدوير الورق لإنتاج ألواح رسم بعد أن أنتجت سلسلتها الأدبية التعليمية لليافعين للتوعية بالمفاهيم الاقتصادية.

ولدت هدى ثابت (48 عامًا) في مخيم اليرموك بسوريا، وعاشت في العراق، ودرست الأدب الإنجليزي في الجامعة الأردنية، وعادت إلى غزة قبل عشرين عاماً.

أطلقت ثابت سلسلتها الأدبية التعليمية لليافعين التي تُدعى "عسل" للتوعية حول المفاهيم الاقتصادية والتعاملات المالية والوقاية من كوفيد-19 والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة والانضباط البيئي.

وتقول: "اعتُمدت سلسلتي الأدبية التعليمية في مدارس قطاع غزة وأصبحت ضمن الأنشطة اللامنهجية والمكتبية في المدارس".

وتضيف: "أُدرّب الطلبة اليافعين على الكتابة الإبداعية، وبعد تنقيح نصوصهم تُنشر هذه النصوص في كتيبات مرفقة برسومات طلبة موهوبين في الرسم"، مشيرة إلى أنها اتجهت أيضًا إلى إعادة تدوير الورق.

وتتابع: "بحكم اطّلاعي، كنت ألتقي بطلبة الفنون الجميلة الذين يستخدمون القماش في التدرب على الرسم. تكلفهم كل قطعة قماش للرسم 20 شيقلًا، وهذا عبء مالي لا يستطيع الطالب تحمّله".

ومن هنا، جاءت الفكرة لـ"ثابت"، لعمل ألواح صلبة من الورق للطلاب والفنانين، إذ يمكنهم استخدامها أكثر من مرة.

وتشير إلى أن طلبة الفنون الجميلة يقومون بتجارب الرسم على الألواح الورقية التي أعادت تدويرها، مستخدمين أنواعاً مختلفة من الألوان الخشبية والفحم والألوان الزيتية والأكريلك والألوان المائية.

وتصف النتائج التي تحصلت عليها بأنها "مرضية للغاية، فمشروعنا هو الوحيد من نوعه في غزة، نحافظ فيه على البيئة ونقلل التكاليف على الطلبة والفنانين".

ويشغّل مشروع ثلاثة عمال بالإضافة لـ"ثابت" وأختها.