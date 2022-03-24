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اتحاد الموظفين: توصَّلنا إلى اتفاق مع "أونروا" لإعادة 13 مفصولًا وتوظيف 750 معلمًا

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خاص اتحاد الموظفين: توصَّلنا إلى اتفاق مع "أونروا" لإعادة 13 مفصولًا وتوظيف 750 معلمًا

24 مارس 2022 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ أدهم الشريف:

أكد اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أنهم توصلوا إلى اتفاق مع إدارة الوكالة يقضي بإعادة 13 موظفًا مفصولًا إلى عملهم بدءًا من شهر إبريل، إضافة إلى توظيف 750 معلمًا.

وقال أمين سر الاتحاد محمد شويدح لصحيفة "فلسطين": إنّ الاتفاق تضمّن توظيف 750 معلمًا على مدار 3 سنوات، بدءًا من مطلع العام الدراسي المُقبل في أغسطس/ آب 2022.

وشدّد شويدح على رفض الاتحاد تجزئة الحلول المُتّفق عليها، مُشيرًا إلى أنّ الموظفين الـ13 يعملون على بند عقود “LPC" في علاج النطق والسمع لدى الأطفال، وتمَّ فصلهم مطلع مارس الحالي.

وأكد أنّ اللاجئين الفلسطينيين وطلبة المدارس، بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفئة من الموظفين، ولا يعقل أن يعملوا بعقودٍ مؤقّتة.

من جهته، قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" د. محمود حمدان: إنّ الاتحاد طالب خلال الاجتماع بتثبيت كامل الشواغر بما تمّ التوافق عليه ألا تزيد نسبة اليومي على 7.5 بالمئة.

وفي موضوع التأمين والمعاشات الذي طرح خلال اجتماع الاتحاد وأونروا، أوضح حمدان لـ "فلسطين"، أنّ مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق فيما يخص هذا الملف، ويتابعه الاتحاد مع إدارة الوكالة.

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