إصابات واعتقالات بين المواطنين بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أمكان متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة بيت لحم، أُصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر أمنية، أنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة الشبان الثلاثة بأعيرة نارية في البطن والقدم، ونقلوا الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من محمد رمضان "33 عامًا"، ويزن موسى مناع "24 عامًا"، وعمر يوسف مناع "23 عامًا"، بعد أنّ داهمت منازلهم في المخيم وفتشتها.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وأكّدت مصادر محلية، على أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمد الله سليمان الريماوي "25 عامًا"، بعد أنّ داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

وأوضحت أنّ مواجهات اندلعت أثناء انسحاب قوات الاحتلال من البلدة، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من مدينة جنين.

وأوضحت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: عبد الله فهمي شعبان، ووقاص عدنان سباعنة، وهيثم فقها، بعد أنّ اقتحمت حيي الجابريات والألمانية من المدينة وداهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر إسماعيل عبد الباقي أبو الوفا، وسلمته بلاغًا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، وهددت باعتقال والده إذا لم يقم بتسليم نفسه.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب محمد شفيق القواسمة من مدينة الخليل، وموسى نادي جرادات، ومجاهد نمر الفروخ من بلدة سعير، بعد أنّ داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين