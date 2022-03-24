الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية المنشأ شديدة البرودة سيزداد اليوم الخميس، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

وغدا الجمعة يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل وتنيل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج

وبعد غد السبت يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف دافئا نسبيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين