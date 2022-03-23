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لاعب أردني ينسحب من بطولة شرم الشيخ رفصًا للتطبيع

23 مارس 2022 . الساعة 23:37 بتوقيت القدس
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أعلن لاعب التنس الأرضي الأردني موسى القطب انسحابه من بطولة شرم الشيخ الدولية ITF future 15K رفضًا للتطبيع الرياضي مع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة لاعبين منه ضمن منافسات البطولة.

وكتب القطب عبر صفحته على "الفيس بوك": "اللعب ضد ممثل الكيان الصهيوني اعتراف بوجوده، قبل الفوز و الخسارة".

وثمنت حركة المقاطعة في الأردن موقف القطب عقب انسحابه من البطولة.

ويأتي قرار القطب رفضًا للتطبيع الرياضي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر ذلك انحيازًا واضحًا للحق الفلسطيني في أرض سُلبت منه من قبل الاحتلال.

وقالت حركة المقاطعة، إن مواجهة لاعبين من الاحتلال هي اختراق لمعايير المقاطعة المتفق عليها فلسطينيًا، وعربيًا، وأردنيًا، وقبول اللعب ضد ممثلي الاحتلال هو مساهمة في تبييض جرائم الاحتلال وكسر العزلة التي فرضتها صعود حركات المقاطعة عالميًا.

ولاقى قرار اللاعب الأردني موسى القطب ترحيبًا عربيًا واسعًا، مشيدين بموقفه الذي يعتبر رسالة واضحة للكثيرين رفضًا لممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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