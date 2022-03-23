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حسين الشيخ عبر عن صدمته الشديدة من عملية بئر السبع

23 مارس 2022 . الساعة 23:19 بتوقيت القدس
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الشيخ يقود خط التنسيق الأمني مع الاحتلال لإجهاض المقاومة الفلسطينية (صورة أرشيفية)

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن وزير الشؤون المدنية في السلطة برام الله حسين الشيخ، عبر عن صدمته الشديدة من عملية الدهس والطعن في مدينة بئر السبه مساء أمس.

وأوضحت القناة العبرية، أن الشيخ عبر عن صدمته خلال لقائه وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي عومر بارليف، أمس بعد عملية بئر السبع.

وقُتِل 4 مستوطنين في عملية دهس وطعن نفذها في بئر السبع، الشهيد محمد أبو القعيان.

يشار إلى أن للشيخ مواقف مناهضة للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو يقود خط التنسيق القوي مع أجهزة أمن الاحتلال لإجهاض أي بادرة لاندلاع انتفاضة شعبية مرتقبة خلال شهر رمضان المقبل، رداً على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد الفلسطينيين، خصوصا في القدس والضفة المحتلتين.

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #حسين الشيخ #عملية بئر السبع

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