حماس تهنئ "العمل الطلابي" بفوزها بانتخابات جامعة بيت لحم

هنأت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، جبهة العمل الطلابي لفوزها في انتخابات مجلس طلاب جامعة بيت لحم.

وقالت "العلاقات الوطنية بحماس" في بيان مساء اليوم، إنها "ترى في هذا الفوز إصرارا فلسطينيا على تحدي الاحتلال، والتمسك بمنهج المقاومة، والثبات على المبادئ الوطنية العظيمة."

وتابعت "إننا نشعر بالاعتزاز ونحن نرى طلابنا يختارون طريق المقاومة والتحدي، طريق الشهداء والأسرى، طريق الإيمان بحتمية تحرير فلسطين من البحر إلى النهر."

وشددت على، أن فوز جبهة العمل الطلابي التي تعرضت - كما كل الوطنيين في الضفة الغربية - لهجمة صهيونية شرسة؛ يثبت بشكل قاطع فشل الاحتلال الذريع في تغييب الوطنيين من أبناء شعبنا، وكل محاولاته لكسر الإرادة الفلسطينية ستنتهي بإخفاق كبير.

وأكملت بالقول "لن تحقق له كل الاعتقالات والتهديدات أهدافه الساعية لسلخ الفلسطينيين عن قضيتهم الوطنية، وسيُباغت كل يوم بضربة جديدة، وصولاً إلى زواله الحتمي لا محالة".

ووفق النتائج حصلت الشبيبة الفتحاوية على 14 مقعدا، لتسجل أكبر خسارة لها في الجامعة منذ سنوات، بينما حصل تحالف اليسار على 17 مقعدا، من أصل 31 مقعدا.

المصدر / فلسطين أون لاين