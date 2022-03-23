الكعبي: الفوز في جامعة بيت لحم يؤكد أنّ الجماهير ستحمل خيار المقاومة والإصلاح

بارك عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علام الكعبي، اليوم الأربعاء، فوز جبهة العمل الطلابي التقدمية باكتساح في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة بيت لحم.

وأكد كعبي، في تصريح صحفي، أنّ "هذا الفوز هو فوز لكل الوطنيين والديمقراطيين في محافظة بيت لحم وفلسطين المحتلة" معتبرًا أنه "يؤسس لما بعده من تقدم حقيقي وملموس للجبهة الشعبية وكوادرها في شتى الميادين بسبب الالتفاف الشعبي حولها".

ولفت إلى أنّ "جماهير شعبنا تؤكد أنها ستحمل خيار الاصلاح والمقاومة في وجه القمع والتفرد".

وختم: "هذه النتيجة هي رسالة أيضاً للاحتلال الذي ظن واهماً انه بإمكانه اجتثاث الجبهة الشعبية بحملات الاعتقال والملاحقة الواسعة، فليعلم أن الضربة التي لا تميتنا تزيدنا قوة، وأن الأجيال الشابة ستحمل الجبهة حتى النصر".

وحصلت الشبيبة الفتحاوية على 14 مقعدا، لتسجل أكبر خسارة لها في الجامعة منذ سنوات، بينما حصل تحالف اليسار على 17 مقعدا، من أصل 31 مقعدا.

المصدر / فلسطين أون لاين