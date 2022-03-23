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الكتلة الإسلامية تهنئ "العمل الطلابي" بفوزها بانتخابات جامعة بيت لحم

23 مارس 2022 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
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جبهة العمل الطلابية تكتسح مقاعد جامعة بيت لحم

هنأت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، جبهة العمل الطلابي التقدمية، بفوزهم الكبير في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيت لحم.

وقالت الكتلة في بيان صحفي، "نعتبر فوز الرفاق في جبهة العمل مؤشرا جديدا على التفاف جماهيرنا الطلابية حول خيار المقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية والعمل النقابي الجاد".

وباركت الكتلة الإسلامية لجامعة بيت لحم وطلبتها وأسرتها إنجاز الانتخابات الطلابية، التي جرت اليوم.

ووفق النتائج حصلت الشبيبة الفتحاوية على 14 مقعدا، لتسجل أكبر خسارة لها في الجامعة منذ سنوات، بينما حصل تحالف اليسار على 17 مقعدا، من أصل 31 مقعدا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لحم #الكتلة الإسلامية #جبهة العمل

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