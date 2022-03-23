الاحتلال يطلب تدخل السلطة لـ"احتواء" إضراب الأسرى

كشف مسؤول في السلطة برام الله، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلبت من السلطة التدخل لاحتواء الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي تعتزم الحركة الوطنية الأسيرة، الشروع به بدءاً من يوم الجمعة 25 آذار/ مارس الجاري.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، لوكالة "الأناضول"، إن اجتماعا عُقد أمس الثلاثاء، بهذا الخصوص، بين رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، ووزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي، عومير بار-ليف.

وأضاف أن الشيخ طرح على المسؤول الإسرائيلي عدة مطالب للأسرى, وقال أبو بكر: "هم وافقوا على جزء من المطالب التي قدمتها السلطة، والقضية مرهونة الآن، بموقف الأسرى". وأضاف "الأمور ستتضح غدا (الخميس) ويعلن الأسرى موقفهم النهائي".

وفي 10 آذار/ مارس الجاري، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن الفصائل كافّة، الشروع في إضراب عن الطعام في 25 آذار/ مارس الجاري، للضغط على إدارة سجون الاحتلال لتنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة.

وتتمثل أبرز مطالب الأسرى، وفق نادي الأسير، في إلغاء "مجموعة العقوبات" المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في أيلول/ سبتمبر الماضي في ما يعرف بعملية "نفق الحرية"، قبل إعادة اعتقالهم.

وأشار نادي الأسير إلى مطالب أخرى للأسرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى منهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات ووقف سياسة العزل الانفرادي.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4400 أسير، بينهم 33 امرأة، و160 قاصرا، و490 معتقلا إداريا، وفق آخر الإحصاءات الصادرة نهاية شباط/ فبراير الماضي

المصدر / وكالات