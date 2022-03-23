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السعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان الجمعة 29 شعبان

23 مارس 2022 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
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دعت المحكمة العليا السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة الموافق 29 شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وجاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا في ما يلي نصه: وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس” مساء اليوم الأربعاء ”ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

 وتوقع “مركز الفلك الدولي”، الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له، أن يكون يوم السبت الموافق 2 نيسان/إبريل المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، في معظم الدول الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السعودية #رمضان

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