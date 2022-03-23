مواطن من غزة يستلم 100 ألف شيقل بالخطأ

غزة/ ربيع أبو نقيرة:

تفاجأ المواطن حسني سعود شحيبر (38عاما) بأنه حصل على مبلغ 100 ألف شيقل بالخطأ، بعد ثلاثة أيام من إجراء معاملة في أحد محلات الصرافة بغزة.

وأوضح شحيبر لصحيفة "فلسطين أون لاين" مساء اليوم الأربعاء، أنه توجه إلى أحد محلات الصرافة، الخميس الماضي من أجل صرف مبلغ 22ألف دينار أردني، وتحويلها إلى العملة الإسرائيلية التي يتم التعامل بها في غزة.

وقال: "صاحب محل الصرافة، عَدَّ النقود آليا، ثم وضعها في ظرف ورقي، فأخذتها وانصرفت إلى المنزل، ولم أُعدها بعده أو أتفقدها".

ولفت شحيبر أن سعر الدينار الأردني انخفض بعد ثلاثة أيام من صرفه مقابل الشيقل الإسرائيلي، فقرر أن يشتريه مرة أخرى، قائلا: "فتحت المظروف وعددت النقود فوجدتها مضاعفة، 200 ألف شيقل بدلا من 100 ألف شيقل".

وأضاف: "حملت المبلغ وعدت إلى محل الصرافة بمدينة غزة، وأخبرته أنه أعطاني 100 ألف شيقل بالخطأ"، مشيرا إلى أن صاحب المحل شكره لأمانته وإعادة المبلغ، رغم أنه لم يشعر بفقدانه ولم يسأل عنه، على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح شحيبر، وهو موظف في وزارة الداخلية والأمن الوطني، أنه رغم حالة العوز والظروف الصعبة، لا يمكن أن يأخذ فلسا ليس من حقه، قائلا: "الأمانة ثقيلة ويجب إعادتها لصاحبها، كما أن الخير موجود في بلادنا ونحن أناس نضع مخافة الله بين أعيننا".