"الاتصالات" تجتمع بعدد من المؤثرين ونشطاء التواصل الاجتماعي

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاء جمع عدداً من المؤثرين ونشطاء التواصل الاجتماعي في مقرها بمدينة غزة، وذلك في إطار فعاليات الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتي انطلقت في الثامن من شهر فبراير 2022م، والتي أقرتها لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها (141).

وحضر اللقاء د. محمد السباح رئيس الحملة الوطنية، وعلي عكيلة المتحدث باسم الحملة الوطنية، محمود الصوير، محمد النزلي، إبراهيم حبوش من وحدة العلاقات العامة بالوزارة.

ورحب رئيس اللجنة بالحضور، مثمنا دورهم الوطني في تناول العديد من القضايا الاجتماعية، مؤكداً أن هدف اللقاء مناقشة إنجاح أهداف الحملة ووصولها إلى فئات المجتمع كافة.

وأشار د. السباح أن رسالة الحملة هي نشر الوعي بشأن الاستخدام الأمثل والمفيد للإنترنت في مجالات تتعلق بتحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية والاقتصادية.

وأوضح رئيس الحملة أن أهداف الحملة والتي تتضمن الحد الظواهر والآثار السلبية في المجتمع المتعلقة بالإدمان على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مثل (PUBG-TIKTOK).

وأضاف أن دور الحملة يكمن في تقليل الوقت المخصص لمتابعة منصات التواصل الاجتماعي غير الهادفة والألعاب الإلكترونية مثل (PUBG-TIKTOK)، والعمل على تحصين المجتمع الفلسطيني بالحفاظ على النسيج الاجتماعي والوصول إلى بيئة أسرية محمية من الآثار السلبية لاستخدام الإنترنت، وتحسين فرص استثمار الإنترنت في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز التعاون المشترك وتكامل الأدوار بين الشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الحماية القصوى لمستخدمي الانترنت.

وذكر الشركاء في تنفيذ الحملة تضم جهات حكومية وجهات غير أهلية ومجتمعية.

من جانبه بين المتحدث باسم الحملة عكيلة أنه تم تنفيذ أنشطة كثيرة للحملة والتي من ضمنها إرسال رسائل مختصرة (SMS) من مشغلي الهاتف الخليوي، وكذلك تعليمات قصيرة للمواطنين ضمن نظام إشعارات تطبيق الدخول الموحد وإضافة صفحة تعليمات للمواطنين بحيث تظهر بعد استدعاء نظام الدخول الموحد على الخدمات المقدمة.

وتابع أن الحملة قامت بترويج جميع أنشطتها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وكذلك تم إنتاج بروموهات صوتية إذاعية ومرئية تتضمن رسائل إعلامية توعوية تمتد على مدار الفترة الزمنية الخاصة بالحملة، وكذلك تصاميم إرشادية وتوعوية بالحملة وأهدافها، موضحاً أن وسائل الإعلام المحلية تناولت الحملة عبر الإذاعات والفضائيات والصحف ووكالات الأخبار ونشر أخبار وتقارير إعلامية.

وأكد عكيلة أنه تم تنفيذ سلسلة من الفعاليات والأنشطة المدرسية لتوعية الطلاب في المراحل الدراسية المتعددة وفي مختلف المدارس بالقطاع من مخاطر الانترنت واستخداماته السلبية، والعمل على إبراز إبداعات الطلاب من خلال كيفية الاستخدام الآمن للأنترنت.

ولفت أن الحملة تضمنت خطبة جمعة موحدة ملزمة، وكذلك تنظيم أسابيع دعوية في المساجد، وتنسيق لقاءات مع الدعاة على الفضائيات، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وفي ختام اللقاء اتفق الجميع على تحديد موعد لإطلاق حملة تغريد على هاشتاق #انترنتك فرصة نجاحك، وإطلاق حملات توعوية أسرية، وتقديم برامج تحفيزية لإنجاح الحملة والوصول لكافة شرائح المجتمع، وتجهيز مادة إعلامية توعوية للتحذير من مخاطر الإدمان على الإنترنت وآثاره السلبية من النواحي الأسرية والصحية والنفسية والاجتماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين