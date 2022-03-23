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الشعبية تهنئ طلبتها

بالفيديو والصور شبيبة فتح تخسر انتخابات جامعة بيت لحم.. و"جبهة العمل الطلابي" تحتفل

23 مارس 2022 . الساعة 19:26 بتوقيت القدس
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طلاب تحالف اليسار في جامعة بيت لحم خلال الدعاية الانتخابية في جامعة بيت لحم

أظهرت النتائج الأولية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيت لحم، خسارة لحركة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة فتح، في الانتخابات.

ووفق النتائج حصلت الشبيبة الفتحاوية على 14 مقعدا مقابل 17 مقعدا لتحالف اليسار، من أصل 31 مقعدا.

وشارك في الانتخابات جبهة العمل الطلابي التي حصلت على غالبية المقاعد، وحركة الشبيبة الطلابيّة فقط.

وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات فصلت إدارة جامعة بيت لحم ممثل جبهة العمل في الجامعة فادي عياد فصلاً تعسفيًا.

ورغم الفصل صوت الطلبة بأعداد كبيرة ومنحوا الثقة لجبهة العمل.

وهنأت الجبهة الشعبية الطلاب في جبهة العمل الطلابي التقدمية على فوزهم الكبير في مجلس طلبة جامعة بيت لحم والذين حصلوا على 17 مقعداً مقابل 14 مقعداً لحركة الشبيبة.

وقالت الجبهة في بيان لها: "هذا الانتصار الكبير الذي حققه رفاقنا في جبهة العمل مثار فخر واعتزاز للكل الفلسطيني، وهو انتصار للقابضين على الجمر، المتمسكين بالثوابت وللمثقف المشتبك، وهذا يُدلل على اعتزاز وثقة طلابنا وأبناء شعبنا بالجبهة الشعبية وذراعها الطلابي جبهة العمل وخطها التقدمي المقاوم".

وأضافت: ستبقى الجبهة الشعبية بكافة أذرعها الطلابية والشبابية والنقابية تناضل من أجل خدمة ورفعة الوطن وإعلاء صوت المقاومة حتى تحقيق أهدافنا الوطنية والديمقراطية.

صور من احتفالات تحالف اليسار بالفوز في بانتخابات جامعة بيت لحم

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#انتخابات #شبيبة فتح #جامعة بيت لحم

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