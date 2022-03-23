شبيبة فتح تخسر انتخابات جامعة بيت لحم

أظهرت النتائج الأولية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيت لحم، خسارة لحركة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة فتح، في الانتخابات.

ووفق النتائج حصلت الشبيبة الفتحاوية على 14 مقعدا مقابل 17 مقعدا لتحالف اليسار، من أصل 31 مقعدا.

وشارك في الانتخابات جبهة العمل الطلابي التي حصلت على غالبية المقاعد، وحركة الشبيبة الطلابيّة فقط.

وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات فصلت إدارة جامعة بيت لحم ممثل جبهة العمل في الجامعة فادي عياد فصلاً تعسفيًا.

ورغم الفصل صوت الطلبة بأعداد كبيرة ومنحوا الثقة لجبهة العمل.

صور من احتفالات تحالف اليسار بالفوز في بانتخابات جامعة بيت لحم









المصدر / فلسطين أون لاين