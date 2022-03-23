الاحتلال يعتزم المصادقة على إقامة عشر مستوطنات في النقب

من المقرر أن تصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، على مخطط لإقامة عشر مستوطنات جديدة في مدينة النقب جنوب فلسطين المحتلة، بحسب بيان مشترك صادر عن وزراء الاحتلال "الداخلية" والبناء والإسكان" اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن "إلكين وشاكيد سيطرحان خلال اجتماع الحكومة، المصادقة على قرار نهائي لإقامة خمس مستوطنات جديدة".

واعتبر البيان أن المستوطنات الجديدة هي "مرحلة مركزية في تطوير حوض الاستيطان في النقب، وذات أهمية قومية في شرق ميتروبولين بئر السبع وشمال مدينة عراد".

كما سيطرح "الوزيران أمام حكومة بينيت مشروع قرار أولي، لإقامة خمس مستوطنات أخرى على طول الطريق بين بئر السبع وبلدة ديمونا"، وفق البيان.

ويعارض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين