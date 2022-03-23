فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتزم المصادقة على إقامة عشر مستوطنات في النقب

استقبال حافل للأسير المحرر جهاد أبو قبيطة في الخليل

في شكوى هي الأغرب.. رجل يقدم بلاغا ضد عصابة قطط

الكشف عن هوية المستوطن مطلق النار على منفذ عملية بئر السبع

كل ما تريد معرفته عن هاتف "هواوي" الجديد "P50E"

الصين ترفض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

السعودية.. ضبط أكثر من مليوني و300 ألف قرص مخدر بشحنة ليمون

196 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الأربعاء

المتطرف بن غفير يقتحم مجددا حي الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل فلسطينيا شرق جنين ويستولي على جرافته

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يعتزم المصادقة على إقامة عشر مستوطنات في النقب

23 مارس 2022 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
...
مستوطنات إسرائيلية

من المقرر أن تصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، على مخطط لإقامة عشر مستوطنات جديدة في مدينة النقب جنوب فلسطين المحتلة، بحسب بيان مشترك صادر عن وزراء الاحتلال "الداخلية" والبناء والإسكان" اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن "إلكين وشاكيد سيطرحان خلال اجتماع الحكومة، المصادقة على قرار نهائي لإقامة خمس مستوطنات جديدة".

واعتبر البيان أن المستوطنات الجديدة هي "مرحلة مركزية في تطوير حوض الاستيطان في النقب، وذات أهمية قومية في شرق ميتروبولين بئر السبع وشمال مدينة عراد".

كما سيطرح "الوزيران أمام حكومة بينيت مشروع قرار أولي، لإقامة خمس مستوطنات أخرى على طول الطريق بين بئر السبع وبلدة ديمونا"، وفق البيان.

ويعارض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #مستوطنات #النقب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة