استقبال حافل للأسير المحرر جهاد أبو قبيطة في الخليل

استقبل أهالي مدينة الخليل مساء اليوم الأربعاء الأسير المحرر جهاد أبو قبيطة 51 عامًا، بعدما أن أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال.

وانطلق المواطنون بعشرات المركبات التي تزينت بأعلام فلسطين ورايات حركة حماس من معبر الظاهرية في الخليل وصولاً لمنزل المحرر في منطقة وادي الهرية.

كما صدحت مكبرات الصوت بأناشيد المقاومة والمشيدة بالأسرى وبطولاتهم.

واعتقل أبو قبيطة في 23/3/2012 بعد مداهمة منزله في منطقة وادي الهرية بالخليل، بعد يوم واحد من الإفراج حيث اعتقل لمدة عام.

وعانى أبو قبيطة من مشاكل صحية عديدة تمثلت بضعف شديد في السمع والنظر، إضافة إلى آلام في القدمين، بسبب التعذيب الذي تعرض خلال التحقيق الذي استمر 50 يوماً متواصلاً.

والمحرر جهاد أبو قبيطة من مواليد عام 1971، ومتزوج ولديه ستة أبناء.

المصدر / فلسطين أون لاين