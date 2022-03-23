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الكشف عن هوية المستوطن مطلق النار على منفذ عملية بئر السبع

23 مارس 2022 . الساعة 18:00 بتوقيت القدس
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المستوطن آرثور حاييموف لحظة إطلاق النار على الشهيد أبو القيعان

كشفت وسائل إعلام عبرية، هوية المستوطن المتطرف الذي أطلق النار من مسدسه الشخصي على منفذ عملية بئر السبع محمد أبو القيعان أمس.

وذكر موقع "والا" العبري أنه يُدعى آرثور حاييموف.

وكان أبو القيعان نفذ عملية مزدوجة في بئر السبع أمس بالدهس ثم بالطعن أودت بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 2 آخرين، واستشهد بعد إطلاق مستوطن النار عليه.

وأفاد الموقع "العبري" أن رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ هاتف المستوطن حاييموف وشكره على جريمته وعلى الطريقة التي تصرف بها وإطلاق النار على أبو القيعان.

وقال هرتسوغ له: "لقد تصرفت ببطولة ورباطة جأش، أريد أن أحييك وأقول لك شكراً".

وأضاف: "لقد شاهدتك على التلفاز أمس وكنت فخورا جدا بك وتصرفت بحذر ومسؤولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطن #أبو القيعان #عملية بئر السبع

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