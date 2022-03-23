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السعودية.. ضبط أكثر من مليوني و300 ألف قرص مخدر بشحنة ليمون

23 مارس 2022 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، من ضبط (3,320,000) قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة جدة وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,320,000) قرص إمفيتامين مخدر.

وأشار إلى أن الكمية تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون، والقبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مخدرات #أقراص مخدرات #شحنة ليمون

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