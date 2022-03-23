196 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى اليوم الأربعاء

اقتحم عشرات المستوطنين على مدار اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 196 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات مُكثّفة، وسط حمايتهم من قبل عناصر من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة.

وأدى المستوطنون صلوات وطقوس تلمودية عند المنطقة الشرقية، قرب مصلى باب الرحمة، كما تجوّلوا في الباحات بشكلٍ استفزازي، تزامناً مع انتشار القوات المسلحة.

وتتم هذه الاقتحامات بشكلٍ يومي ما عدا الجمعة والسبت، من “باب المغاربة” وحتى “باب السلسلة”، وقد وثّقت “القسطل” اقتحام 682 مستوطناً المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الماضي.

ويومي الأربعاء والخميس الماضيين، وثّقت الشبكة انتهاك المستوطنين حرمة المسجد من خلال صلواتهم واحتفالهم في عيدهم العبري “المساخر” أو ما يطلقون عليه بـ”البوريم”، وتلقي شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

المصدر / فلسطين أون لاين