المتطرف بن غفير يقتحم مجددا حي الشيخ جراح

اقتحم عضو كنيست الاحتلال المتطرف "بن غفير" برفقة مستوطنين، عصر اليوم الأربعاء، حيّ الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن "بن غفير" اقتحم الحيّ وسط حمايةٍ مشددة من عناصر شرطة الاحتلال المدججة بالأسلحة، وحاول استفزاز أهالي الحي.

بدورهم، تصدى الأهالي لـ "بن غفير" ومحاولاته الاستفزازية برفع العلم الفلسطيني.

جدير بالذكر أن أهالي الشيخ جراح والمتضامنين يتعرّضون منذ مطلع شهر شباط الماضي إلى هجمةٍ شرسة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بعد نصّب “بن غفير” خيمة ومكتباً له في أرض عائلة سالم؛ بزعم أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الحماية للمستوطنين.

اقتحامات متواصلة واستفزازات وصلوات تلمودية ومؤتمرات صحفية تتم في أرض عائلة سالم، ما يؤدي إلى حصول مناوشات ومواجهات بين المقدسيين وأهالي الحي والمتضامنين معهم، وبين المستوطنين وشرطة الاحتلال التي تقوم عناصرها على حمايتهم، فتعتقل الفلسطينيين وتعتدي عليهم بالضرب وتزجّهم في سجونها.

المصدر / فلسطين أون لاين