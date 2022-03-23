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الاحتلال يعتقل فلسطينيا شرق جنين ويستولي على جرافته

23 مارس 2022 . الساعة 17:01 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر الأربعاء، فلسطيني من قرية جلبون شرق جنين بالضفة الغربية، واستولت على جرافة يمتلكها.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد جمال أبو الرب، واستولت على جرافة تعود له أثناء عمله بأرض قريبة من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي القرية.

يذكر أن قوات الاحتلال نفذت صباح الأربعاء، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، طالت عددا من الأسرى المحررين.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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