"العمل الحكومي" تقرر صرف مساعدة مالية لأسر شهداء وتوزيع آلاف الطرود الغذائية

ناقشت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ونشرت المكتب الإعلامي الحكومي أن اللجنة اعتمدت محاضر اجتماعات لجنة الشؤون الإدارية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وحيت اللجنة خلال اجتماعها جهود إحياء ذكرى يوم الأرض هذا العام، مؤكدة على توفير المؤسسات الحكومية كل مقومات إنجاح الفعاليات المركزية المنوي تنظيمها في غزة تزامنا مع فعاليات شعبنا في مختلف أماكن تواجده.

ودعت جماهير شعبنا للمشاركة في هذه الفعاليات، تأكيدًا على وحدة شعبنا، وتخليدا لتضحيات شهداء يوم الأرض.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة اتخذت عدة قرارات جاءت على النحو التالي:

- إقرار صرف مساعدة مالية لأسر شهداء عدوان 2014م، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، وذلك عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ممن لا يتلقون رواتب منتظمة من أي جهة أخرى.

- توفير(25 ألف) طرد غذائي كمساعدة، وتكليف وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبار منتفعي شيكات الشئون كأولوية أولى في تلقي المساعدات والاستفادة من برامجها، خلال شهر رمضان.

- تخصيص أحد ميادين مدينة غزة، لإقامة معلم تذكاري لشهداء يوم الأرض من أبناء شعبنا في الداخل المحتل، تخليدا لذكراهم.

- اعتماد كفالة عدد (400) حلقة قرآنية، من حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

- صرف رواتب عقود الأطباء الأخصائيين العاملين بوزارة الصحة كاملة، واستثنائهم من نسبة الصرف المعمول بها، لتعزيز المنظومة الطبية واستقطاب المزيد من الكفاءات والكوادر المتخصصة.

- الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (15) دونم في مدينة الزهراء، لصالح المجلس الأعلى للرياضة، لإنشاء صالة رياضية مغطاة.

- صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الزراعة، بغرض تطوير إمكانات مختبر وقاية النبات، الخاص بفحص متبقيات المبيدات في المنتجات والواردات الزراعية، لضمان وصول الغذاء الصحي للمواطن.

- المصادقة على قرار وزارة الزراعة بوقف تصدير وتسويق الخضروات للخارج، لخفض أسعارها للمستهلك، تزامنا مع دخول شهر رمضان.

- اعتماد التوقيت الصيفي، بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة، اعتبارًا من منتصف ليلة السبت26 / الأحد27 مارس الحالي.

- تعديل ساعات العمل الرسمي للمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، ليصبح من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

- اعتماد التصور الخاص المقدم من اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الموارد البشرية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

- اعتماد المقترح المقدم من هيئة الشباب والثقافة بإطلاق جائزة أفضل مركز شبابي في قطاع غزة، بهدف تعزيز التنافس بين المراكز الشبابية وتشجيعها لتقديم أفضل الخدمات والمبادرات للمجتمع الفلسطيني.

- الموافقة على عدد من طلبات التعويض بسبب إصابة عمل، لعدد من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين