بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس 24 مارس.

ونوهت إلى أن المتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق + الحافلتان الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2022/15) اضغط هنا.

وحول المتأخرين من الكشف السابق رقم (14) بالإضافة إلى الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية (2022/12) اضغط هنا.

ودعت الوزارة للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الخميس 3/24: فحص الحافلات (3-5).

- الأحد 3/27: فحص الحافلات (6-8).

- الإثنين 3/28: فحص الحافلتين (10،9).

ودعت الهيئة إلى التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وأنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، نوهت الهيئة لزيارة الرابط الآتي:

‏https://eservice.moi.gov.ps/

المصدر / فلسطين أون لاين