فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رونالدو الأعلى راتباً في "البريميرليغ".. ماذا عن محمد صلاح؟

بوتين: قررنا بيع الغاز والنفط بالروبل

منظّمات حقوقية وأكاديميون من 45 دولة يُطالبون بفرض عقوبات على الاحتلال

قوات القمع تقتحم قسم (9) في "مجدو"

"الزراعة" بغزة تُوقف تصدير الخضروات للخارج "مؤقّتًا"

النائب العام يؤكد على المسئولية المشتركة في حفظ أمن واستقرار المجتمع

"بركة" و"زحالقة" يستعرضان أحوال فلسطينيي الداخل المحتل

هيئة فلسطينية تُشكّل لجانًا مختصة بمتابعة إضراب الأسرى المفتوح

110 مستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

بحر: التشريعي وضع إطارًا قانونيًّا لمُعالجة العقوبات الرّادعة للجرائم الإلكترونية المُستحدَثة

إعلان تيك توك داخلي

بوتين: قررنا بيع الغاز والنفط بالروبل

23 مارس 2022 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
...
الرئيس الروسي بوتين (أرشيف)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن بلاده قررت بيع الغاز والنفط بالعملة الوطنية "الروبل" فقط.

وأوضح بوتين أن روسيا "قررت استخدام الروبل في المعاملات التجارية مع الدول غير الصديقة".

وأضاف الرئيس الروسي: "روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا"، مؤكدا التزام موسكو "بعقود توريد إمدادات الغاز".

وأوضح أن "التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع"، لافتا إلى أن "الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية".

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "نعد عشرات المبادرات والقرارات لدعم القطاع المصرفي".

وأكد ميشوستين أنه يجري العمل حاليا "على معالجة المشاكل المالية والاقتصادية".

وفي أواخر فبراير الماضي، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، على الرئيس الروسي، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وموازاة مع ذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها في الغرب، عقوبات على أثرياء روس يقال إنهم مقربون من بوتن.

ومنذ 22 فبراير الماضي، خضع 2778 كيانا روسيا لعقوبات جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى 5530، الأمر الذي جعل مراقبين يشبهون هذه القيود الصارمة بـ"حرب نووية مالية" على موسكو.

ووفقا لموقع "بلومبيرغ" نقلا عن منصة "كاستيلوم"، وهي قاعدة بيانات عالمية لتتبع العقوبات، يتجاوز عدد الكيانات أو المؤسسات الروسية الخاضعة للعقوبات الآن 5530.

وقبل روسيا، كانت إيران في الصدارة من حيث عدد العقوبات التي طالت 3616 كيانا، وفرضت على مدار عقد من الزمن، تليها سوريا (2608) وكوريا الشمالية (2077) وفنزويلا (651) وميانمار (510) وكوبا (208).

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#بوتين #بيع الغاز #روبل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة