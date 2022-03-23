منظّمات حقوقية وأكاديميون من 45 دولة يُطالبون بفرض عقوبات على الاحتلال

طالبت منظّمات حقوقية فلسطينية وعربية، وشخصيات أكاديمية من 45 دولة، هيئة الأمم المتحدة، بفرض عقوبات على (إسرائيل)، لاحتلالها الأراضي الفلسطينية وفرضها لنظام الفصل العنصري.

جاء ذلك في بيان سلّمته "الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد" لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، في مدينة غزة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري؛ الذي يوافق 21 مارس/ آذار من كل عام.

ووقّع على البيان، 71 منظّمة وشبكة حقوقية فلسطينية وعربية، متضامنة مع الشعب الفلسطيني، و280 أكاديميا من 45 دولة.

المصدر / فلسطين أون لاين