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قوات القمع تقتحم قسم (9) في "مجدو"

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قوات القمع تقتحم قسم (9) في "مجدو"

23 مارس 2022 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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قوات القمع الإسرائيلية أمام غرف وأقسام الأسرى

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قسم (9) في معتقل "مجدو"، وأجرت تفتيشات استفزازية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى، في بيان صحفي، أن وحدات القمع "الدرور، واليماز، والمتسادا" المدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية في "مجدو" عاثت خراباً بالقسم، وعبثت بأغراض الأسرى ومحتوياتهم، وقلبتها رأساً على عقب.

وأضافت أن القوات لا تزال حتى اللحظة منتشرة بالقسم، وأن حالة من التوتر والاستنفار تسود أوساط المعتقل.

وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة.

ومن الأسلحة التي يستخدمونها، السلاح الأبيض، الهراوات، الغاز المسيل للدموع، أجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دوليا، ورصاصاً غريباً يحدث آلاماً شديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام #قوات القمع #سجن مجدو

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