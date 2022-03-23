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خلال لقائه بوجهاء ومخاتير محافظة رفح

النائب العام يؤكد على المسئولية المشتركة في حفظ أمن واستقرار المجتمع

23 مارس 2022 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
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جانب من لقاء النائب العام مع وجهاء ومخاتير رفح

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، حرصه على تثبيت علاقة الشراكة مع جميع فئات المجتمع الأهلي، والتي تسعى النيابة العامة من خلالها إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وتكريس التعاون والتنسيق؛ للارتقاء بحالة الأمن والاستقرار، وواقع العدالة الجنائية في قطاع غزة.

وشدّد النحال خلال لقائه بوجهاء ومخاتير محافظة رفح، على أن النيابة تسير بخطىً واثقة، وسياسات ممنهجة وجليّة؛ لتحقق أهدافها السامية، في خدمة المواطن الفلسطيني، وتعزيز ثقته بنفسه وبمنظومة القضاء ومؤسسات الدولة، مؤكدا على أن المسئولية مشتركة بين مؤسسات المجتمع والجهات القضائية والتنفيذية في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وناقش المستشار النحال مع الوجهاء والمخاتير، أثر تطبيق الصلح الجزائي كبديل للدعوى الجزائية، وانعكاسه الإيجابي على الترابط المجتمعي، وتحقيق الردع الخاص والعام، والآثار الإيجابية لبرنامج شركاء من أجل العدالة.

وشدّد في كلمته على ضرورة تحرّي رجال الإصلاح والمخاتير للعدل بين الناس، وإحقاق الحق المبني على عدالة الإجراء، ونصرة الضعفاء، والمحافظة على تماسك النسيج المجتمعي بالوقوف على مسافة واحدة بين أطراف النزاع؛ تحقيقاً للعدالة المجتمعية.

من جهتهم، أثنى وجهاء ومخاتير محافظة رفح، أثناء مداخلاتهم، على أداء النيابة العامة بترسيخ السّلم المجتمعي، من خلال ملاحقة الجريمة وتعقّب المجرمين وتقديمهم للعدالة، وكافة الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وإحقاق الحق وتأسيس منهج العدل، وعلى دور النيابة العامة في رد المظالم، وتطبيق القانون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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