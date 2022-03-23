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110 مستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

23 مارس 2022 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم 110 مستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، فيما منعت قوات الاحتلال المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى، التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم العنصرية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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