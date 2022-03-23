غزة: لا وفيات جديدة بـ"كورونا" و50 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأكدت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، أنها أجرت 596 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 200 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 249062 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1092 حالة، وإجمالي المتعافين 245994 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1976 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 10 حالات، من بينها 6 حالات خطيرة وحرجة.

وذكرت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 676723 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين