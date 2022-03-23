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بالتزامن مع اعتصام "الكتلة"

بالصور مسلحو "فتح"..عربدة وفلتان أمني أمام بوابات جامعة بوليتكنك فلسطين بالخليل

23 مارس 2022 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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الانتخابات الطلابية في بوليتكنك فلسطين (أرشيف)

انتشر مسلحون من حركة "فتح"، اليوم الأربعاء، أمام بوابات جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل بالضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع اعتصام لطلبة الكتلة الإسلامية والقطب الإسلامي  في الجامعة.

وعلقت أطر طلابية في جامعة البوليتكنك الدوام الدراسي اليوم، احتجاجا على استخدام السلاح وإطلاق النار من قبَل "الشبيبة الطلابية" التابعة لحركة فتح.

وطالبت الكتل في بيان، إدارة الجامعة، بـ"إعلان رفضها لما حصل، واستنكاره، ومحاسبة المسؤولين عنه، والتعهد بعدم تكراره، وتوجيه إنذار للشبيبة الطلابية، ومحاسبة الأمن الجامعي على تقصيره وتهاونه في حماية الجامعة".

ويوم أمس، أشهر أحد المسلحين من حركة "فتح" مسدسه وأطلاق ناراً داخل حرم الجامعة خلال مهرجان للشبيبة الفتحاوية، الأمر الذي انتقدته باقي الأطر الطلابية معبرة عن رفضها لكافة أشكال العربدة والتهديد التي تمارسها "الشبيبة" داخل الحرم الجامعي دون رادع.

بدورها، أفادت مصادر طلابية بأن مهرجان الشبيبة المذكور خدع طلبة الجامعة، إذ ادعى القائمون عليه أنه مهرجان لتكريم أوائل الطلبة، ليتضح فيما بعد أنه فعالية دعائية لدعم قائمة "فتح" الانتخابية، ما أثار غضب الطلاب علاوة على الفلتان الذي حصل داخل الجامعة.


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المصدر / فلسطين أون لاين
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