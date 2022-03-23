"حماس": اعتقالات طلبة الجامعات بالضفة محاولة فاشلة للتخويف

أكد القيادي في حركة حماس الدكتور عبد الحكيم حنيني، أن حملات الاعتقال المتواصلة بحق الطلاب، والتي كان آخرها اعتقال طلاب وطالبات من جامعتي بيرزيت والنجاح، هي محاولة من الاحتلال الإسرائيلي جبانة لتخويف وإرهاب أبناء الطلاب.

وقال في بيان صحفي: أنه "لطالما فشلت هذه الأساليب العدوانية في إصابة روح الصمود والتحدي لدى شبابنا وأبناءنا الطلبة".

ووجه القيادي حنيني تحيته للحركة الطلابية الصامدة أمام بطش قوات الاحتلال، التي تستهدف الطلاب والطالبات، لتعطيل مسيرة العلم، ومحاولة إحباط دور الطلاب الوطني الفاعل.

إدانة جرائم الاحتلال

ودعا المؤسسات الدولية المعنية إلى إدانة جرائم الاحتلال، التي تستهدف الحق في التعليم، إلى جانب الضغط من أجل إطلاق سراح الطلاب، مشدداً على أهمية مواصلة الطلاب لطريق العلم وتحدي الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح الأربعاء، الطالبة في جامعة النجاح عايدة المصري ابنة الشهيد القسامي عمار المصري، بعد مداهمة منزلها في مدينة نابلس، إلى جانب اعتقال الطالبة في جامعة النجاح آمنة بلال اشتية من بلدة تل غرب المدينة.

وكانت حملة "الحق في التعليم" طالبت في بيان الثلاثاء، بتوفير الحماية لطلبة جامعة بيرزيت، لوقف الاعتداءات الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم اعتقال 20 طالبا، إلى جانب تهديد آخرين بحرمانهم من تعليمهم.

تزايد في حدة الاعتداءات

واستهجنت الحملة كافة أشكال الاعتداءات المتواصلة والممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق طلبة جامعة بيرزيت، مؤكدة على أنها تمس بشكل مباشر حريتهم في التعبير، وحقهم في التعليم والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية داخل حرم الجامعة.

وأفادت بأن العام الجاري شهد تزايدا في حدة الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتمثل في إهدار وانتهاك حق طلبة جامعة بيرزيت في التعليم، وتهديد مسيرتهم التعليمية، منوهة إلى أنه منذ بداية كانون الثاني 2022، اعتقلت قوات الاحتلال حوالي 20 طالبا، وأفرج عن 6 منهم، كان آخرها اعتقال قوات خاصة لستة من الطلبة بعد مداهمة سكناتهم في بلدة بيرزيت.

المصدر / فلسطين أون لاين