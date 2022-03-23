دوفش يتأهل للتصنيف الدولي بلعبة تنس الطاولة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تأهل اللاعب يوسف دوفش للتصنيف الدولي في لعبة تنس الطاولة للناشئين، وذلك بعد أن صعد لدور الـ16 لبطولة العراق الدولية في فئة الناشئين تحت سن 15 سنة.

وأنهى المنتخب الوطني للفئات العمرية مشاركته في البطولة، التي استضافتها مدينة السليمانية، بمشاركة ثلاثة لاعبين هم: يوسف دوفش "أهلي الخليل"، ويحيى مهدي "خدمات المغازي"، وكرم حماد " شباب كندا".

وأشرف على تدريب اللاعبين، محمد مهدي وكامل دوفش، بينما ترأس الوفد رضوان الشريف نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة وعضو الاتحاد الآسيوي للعبة.

وقدم دوفش عروضًا قوية، لاقت إعجاب الجميع، بينما تعتبر مشاركة مهدي وحماد المشاركة الدولية الأولى لهما، حيث قدما عروضًا قوية وخسروا من لاعبين من منتخبات بلجيكا وقطر ومصر ومنحتهم الخبرة الكبيرة على الصعيد الدولي.

وتم على هامش البطولة تنظيم معسكر تدريبي لأفراد المنتخب وخوض لقاءات ودية تدريبية مع المنتخبين الأردني والعراقي.

وتأتي هذه اللقاءات لتعزيز العلاقة بين المنتخبات العربية وإكساب الخبرة للاعبين وتطوير أدائهم.