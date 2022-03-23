الأمل يصعد للدرجة الأولى لأول مرة تاريخه

غزة/ وائل الحلبي:

حسم الأمل بطاقة الصعود الأولى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى بتعادله المثير أمام الزيتون، في المباراة التي جمعتهما امي على ملعب رفح البلدي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من البطولة، فيما تأجل حسم البطاقة الثانية للجولة الأخيرة بعد فوز بيت لاهيا الصعب على الرباط، والفوز الكبير لاتحاد دير البلح على جاره الصلاح.

الأمل حقق انجازاً تاريخياً بصعوده للمرة الأولى في تاريخه لدوري الدرجة الأولى، بعدما تمكن من انتزاع تعادل ثمين أمام الزيتون بهدف لكل فريق، في المباراة التي جرت بينهما أمس على ملعب رفح البلدي.

هذه النتيجة ضمنت للأمل حجز إحدى بطاقتي الصعود رسمياً بعدما حافظ على صدارته للترتيب برصيد (34) نقطة بفارق أربعة نقاط أمام اتحاد دير البلح صاحب المركز الثالث مع تبقي جولة واحدة من منافسات البطولة، فيما انتهت حظوظ الزيتون بشكل كامل بعد التعادل الذي أبقاه في المركز الرابع برصيد (25) نقطة.

الزيتون كان الطرف الأفضل في بداية الشوط الأول من خلال محاولاته الهجومية التي شكلت خطورة على مرمى الأمل، الذي بدوره حاول التخلص من التحفظ الدفاعي والتقدم للأمام من أجل الوصول لشباك الزيتون إلا أن محاولاته لم تُظهر الخطورة المطلوبة.

استمرار محاولات الزيتون أسفر عن حصول الفريق على ركلة جزاء أثر عرقلة لاعبه داخل الصندوق، ليتقدم محمد الظاظا ويترجمها إلى هدف التقدم بنجاح (37)، قبل أن يتعرض الزيتون لضربة بطرد لاعبه علاء مهنا بالبطاقة الصفراء الثانية وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي والجهاز الفني للفريق على عدم شرعية حصوله على البطاقة الصفراء الأولى (45+2)، لكن الحكم تمسك بقراره قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

اندفع الأمل للهجوم منذ بداية الشوط الثاني في ظل النقص العددي في صفوف الزيتون الذي لعب الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد مهنا، وتنوعت محاولات الأمل من أجل التعديل لكنه واجه صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات الزيتون.

أبرز محاولات الأمل كانت من رأسية تامر مكرم التي أبعدها المدافع نضال حجاج قبل أن تجتاز خط المرمى، لكن تكرار المحاولات الهجومية منح الأمل هدف التعادل بعدما أرسل نظمي الحولي ركلة ركنية قدمها مكرم على طبق من ذهب لزميله محمد البنا الذي استغل غياب الرقابة الدفاعية وسدد الكرة في الشباك (86)، وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء طرد موسى السطري لاعب الأمل بالبطاقة الصفراء الثانية (90+5).

الحكام: محمد أبو شهلا للساحة ومحمد بدر وفايز أبو عشيبة مساعدين وإبراهيم الدعالسة رابعاً.

بدوره عزز بيت لاهيا من حظوظه في حسم بطاقة الصعود الثانية المؤهلة للدرجة الأولى، بعد الفوز المثير على الرباط بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

بيت لاهيا حافظ على تواجده في المركز الثاني برصيد 32 نقطة ويحتاج الفريق لتحقيق الفوز على المصدر في مباراة الفريقين في الجولة الـ15 والأخيرة لضمان الصعود دون النظر لنتيجة اتحاد دير البلح، وتوقف رصيد الرباط عند 24 نقطة محتلاً المركز الخامس.

افتتح محمد البُدي التسجيل للهاونة في الدقيقة (16)، لينجح محمد الحواجري في تعديل النتيجة للرباط بداية الشوط الثاني (46)، قبل أن يتمكن فضل أبو ريالة من تسجيل الهدف الثاني لبيت لاهيا من ركلة جزاء (55)، وشهدت المباراة طرد أبو ريالة بالبطاقة الحمراء المباشرة (81).

الحكام: حازم الصوفي للساحة ومحمود أبو حصيرة ومحمود أبو شعبان مساعدين وآدم حسان رابعاً.

اتحاد دير البلح حافظ على آماله في المنافسة على بطاقة الصعود الثانية بفوزه الكاسح على جاره الصلاح بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

فوز اتحاد الدير أبقى حظوظ الفريق قائمة بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، حيث يحتاج الفريق للفوز في مباراته الأخيرة على القادسية بشرط خسارة بيت لاهيا من أجل خطف بطاقة الصعود للدرجة الأولى، فيما توقف رصيد الصلاح عند 18 نقطة في المركز السابع.

رباعية اتحاد الدير تناوب على تسجيلها كلاً من: أحمد أبو ربيع (15 ركلة جزاء)، وأحمد بشير (65) ومحمد المنايعة (81) وإبراهيم أبو شكيان (88).

الحكام: علاء أبو طه للساحة وأحمد شبير ومحمد درابيه مساعدين ويوسف قشطة رابعاً.

مباريات اليوم

تقام اليوم أربعة مباريات حاسمة في مصير الهبوط من الدرجة الثانية، حيث يلتقي القادسية والمصدر على ملعب فلسطين، فيما يواجه الاستقلال اليرموك على ملعب خانيونس، ويلتقي جماعي رفح والوفاق على ملعب الدرة، وخدمات دير البلح والمشتل على ملعب بيت حانون.